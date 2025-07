Von der Leyen, sfiducia superata 

strasburgo. Sui numeri, la partita non c'è mai stata. Ursula von der Leyen ha incassato nuovamente la fiducia dell'Eurocamera. O meglio, ha visto la stragrande maggioranza dell'emiciclo respingere una mozione di censura targata estrema destra: 360 i voti contrari, ai quali si sono contrapposti 175 sì e 18 astenuti.

Presidente indebolita

La presidente della Commissione, a Roma per la conferenza sull’Ucraina, ha esultato ribadendo che serve «una Ue forte». Eppure, Ursula ora è più fragile. La maggioranza che l'ha sostenuta a luglio 2024, nonostante il rientro dello strappo dei Socialisti, resta tumultuosa e perde pezzi, passando dalle iniziali 401 unità alle 370 del novembre scorso, fino ai numeri di ieri. E FdI ancora una volta ha deciso di non certificare il suo ingresso tra i gruppi che sostengono la Commissione, disertando la votazione benché alla vigilia sembrasse in procinto di votare contro la sfiducia.

Quello che è andato in scena nella Plenaria è stato insomma un voto spartiacque, utile per saggiare la solidità della Commissione. E il responso è stato in chiaroscuro. Il Ppe, compatto, ha appoggiato la sua presidente ma anche tra i Popolari ci sono mugugni. I Socialisti, dopo una trattativa sotterranea, hanno annunciato di aver ottenuto il mantenimento del Fondo Sociale nel prossimo bilancio, allontanando così l'ipotesi astensione. I Verdi, seppur contrari ai dietrofront sul Green Deal, hanno scelto di non unirsi alla destra. I Liberali sono rimasti fedeli all'esecutivo. Ma, per tutti e tre i gruppi, si tratta di una fiducia a tempo. La Plenaria di settembre, quando von der Leyen pronuncerà lo Stato dell'Unione, e il bilancio pluriennale, saranno un banco di prova decisivo.

I conteggi

È nelle assenze, più che nei voti, che va individuato il fronte trasversale e silenzioso degli anti-Ursula. Alla mozione di censura hanno votato 553 europarlamentari su un totale di 719. Subito dopo, su un'altra relazione, i votanti sono stati 636. Il calcolo è semplice: in 83 hanno scelto di togliere la scheda sulla sfiducia. Nella maggioranza Ursula, 34 sono stati gli assenti in S&D (tre del Pd), 19 nei Verdi (tra i quali l'intera delegazione italiana), 12 in Renew, 19 nel Ppe. «La fiducia in von der Leyen cala, ne prenda atto e cambi su clima, armi e sociale», ha avvertito la delegazione di Avs in Europa. «Non era un voto su di lei ma sull'Europa, e noi abbiamo risposto sì», ha sottolineato FI con Fulvio Martusciello.

