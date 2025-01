Von der Leyen, polmonite grave  

Bruxelles. Grave polmonite per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, fuori gioco fino a metà gennaio. La leader tedesca, 66 anni, ha dovuto cancellare tutti gli impegni previsti nelle prime due settimane del mese, incluso il consueto viaggio del Collegio dei Commissari nel Paese alla presidenza di turno del Consiglio Ue, la Polonia. Per ora, da quanto fanno filtrare i suoi collaboratori, sta svolgendo le proprie mansioni da Hannover e resta in stretto contatto con il proprio team.

A parlare di una «grave polmonite» è stato un portavoce dell'esecutivo comunitario, Stefan de Keersmaeker, che ha sottolineato come tra gli appuntamenti cancellati di von der Leyen ci fosse un discorso a Lisbona e, appunto, il viaggio a Danzica. La visita in Polonia dei commissari era prevista il 9 e 10 gennaio ed è slittata per tutto il Collegio.

