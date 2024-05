Von der Leyen parte da Roma nella rincorsa alla conferma 

Roma. Un’Europa forte al centro, una difesa all’altezza del contesto geopolitico, la minaccia russa con cui fare i conti. Ursula von der Leyen arriva in Italia portando nella campagna elettorale nostrana i temi cardine che la stanno accompagnando nel suo tour da Spitzenkandidat del Ppe nelle capitali europee. La presidente della Commissione uscente sceglie Forza Italia nel giorno dell’apertura della campagna azzurra. È sulla performance del partito guidato dal vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che von der Leyen punta innanzitutto. Per ottenere «un centro coeso» che le permetta di avere una maggioranza forte a sostegno del suo bis. Non sarà facile. Nell’Italia che si avvicina alle urne resta forte la spinta sovranista e il dialogo con la Lega, nel futuro Parlamento Ue, è esclusa: le divergenze sull’Ucraina restano insuperabili.

Su questo punto però si potrebbe basare un dialogo organico con Giorgia Meloni, cui offre un elogio rimarchevole, dicendo che «l’Italia è molto ben messa» sul Pnrr. Il vero nodo sarà trovare la chiave per far coesistere Socialisti e FdI. Ma dopo il 9 giugno, è la convinzione dei vertici del Ppe, le attuali rigidità potrebbero ammorbidirsi. Oggi a Roma la presidente dell’esecutivo Ue è pronta a rilanciare un’idea gradita a Tajani, quella di un commissario della Difesa ad hoc. Ma è difficile che quella casella - se von der Leyen venisse riconfermata - vada all’Italia: in pole c’è la Polonia con Donald Tusk. Intanto sul suo arrivo in Italia incombe un possibile nuovo caso balcanico, con la neo-presidente macedone Gordana Siljanovska-Davkova che, rifiutandosi di chiamare il suo Paese Nord-Macedonia, rischia di allontanare, complice la storica diatriba con la Grecia, il percorso di adesione di Skopje all’Ue.

