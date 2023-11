Von der Leyen: ingresso nella Ue più vicino per Kiev  

Bruxelles. Una visita a sorpresa per dimostrare che non c’è fatica nel restare al fianco di Kiev. E rilanciare il sostegno “incrollabile” alla lotta “esistenziale” del popolo ucraino, consumato al fronte dal tempo che passa e dal timore che il conflitto in Medio Oriente sposti l’attenzione dell’Occidente, porti via gli aiuti e vanifichi il sangue versato negli ultimi ventuno mesi.

Ursula von der Leyen si presenta da Volodymyr Zelensky portando con sé una promessa che sarà resa esplicita nei prossimi giorni: la Commissione europea è pronta a «testimoniare gli ottimi progressi» compiuti da Kiev sulla strada che porta all’adesione all’Ue e raccomanderà ai Ventisette l’apertura dei negoziati entro la fine dell’anno. Il placet sarà contenuto, salvo sorprese, nel report annuale sull’allargamento che Bruxelles svelerà l’8 novembre. Una scelta “storica” agli occhi del leader ucraino, che tuttavia dovrà essere accompagnata dalle riforme necessarie a mantenere la rotta dell’integrazione europea. Von der Leyen mette subito in chiaro il duplice intento della missione: rassicurare e incoraggiare. Rassicurare sulla vicinanza dell’Ue nonostante la guerra che infuria fra Israele e Hamas. E incoraggiare l’intero Paese a continuare a correre sulle riforme richieste per entrare a far parte del club Ue.

Sul piano degli aiuti, la proposta da 50 miliardi di euro per Kiev inserita nella revisione del bilancio Ue è ostaggio dei veti incrociati dei governi. Von der Leyen si dice però “fiduciosa” sul buon esito delle trattative. E lo stesso vale per l’avvio dei colloqui di adesione. Un lavoro che dovrà “proseguire” per aprire negoziati tortuosi e in ogni caso privi di garanzie di successo. A decidere saranno comunque i Paesi membri all’unanimità, con una luce verde che potrebbe arrivare al vertice Ue del 14 e 15 dicembre. In soccorso per il momento arriveranno armi per 425 milioni di dollari da Washington e un dodicesimo pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca.

