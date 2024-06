Von der Leyen in pressing per la presidenza bis 

Sono i giorni di Ursula. Del suo pressing a tutto campo non solo sui gruppi parlamentari, ma anche sui leader. Saranno loro i primi a decidere. Saranno loro, già lunedì sera, nel Consiglio europeo informale convocato a cena, a parlare dell’opportunità o meno di sostenere il bis di von der Leyen. All’Eurocamera, invece, è già cominciato l’andirivieni di capigruppo, nuovi eletti, mediatori di lungo corso. E la presidente della Commissione uscente non ha perso tempo. Ha incontrato la leader dei Socialisti Iratxe Garcia Perez, tenendo fede a quanto aveva detto: i negoziati per i top job partono da S&D. I socialisti hanno confermato la loro linea: l'apertura a Ursula c'è, ma senza assegni in bianco. «La linea rossa è l'alleanza o la trattativa con l’estrema destra di Ecr e Id», ha sottolineato Garcia Perez.

Il pressing di von der Leyen comincerà già a Borgo Egnazia, nelle pause che il G7 offrirà ai leader europei. Non è certo che Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Giorgia Meloni parlino dei top job. «In passato gli accordi stipulati a margine del G20 o del G7 hanno creato più tensioni che soluzioni perché sono pochi» i Paesi «rappresentati», hanno spiegato fonti comunitarie. Difficile, tuttavia, che i 4 leader non tocchino proprio l’argomento. Anche perché di lì a poco ci sarà l’attesa cena dei capi di Stato e di governo. Nella prima ci sarà un giro d’orizzonte sui risultati delle Europee. Nella seconda si parlerà di nomine.

