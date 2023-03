Von der Leyen da Biden Sì a un nuovo patto in chiave anti-Pechino 

Washington. Ue e Usa provano a superare le tensioni provocate dal maxi piano di incentivi varato da Joe Biden per attrarre investimenti negli Stati Uniti,rinnovando l'alleanza contro la Russia e trovando un nuovo avversario comune: la Cina. In visita alla Casa Bianca, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha portato al presidente americano la buona volontà dell'Europa di collaborare con Washington per ridurre la dipendenza da Pechino e limitare l'export di prodotti tech. Biden da parte sua ha promesso alla leader dell'Ue che i suoi incentivi non penalizzeranno le aziende europee.

L’accordo

Con la guerra in Ucraina che continua a infuriare, per l'amministrazione americana la visita di Von der Leyen era l'occasione ideale per placare nei partner europei l'irritazione causata dall'Inflation reduction act che prevede mega sussidi alle aziende americane impegnate nella transizione energetica. «Vogliamo trovare un terreno comune in modo che ognuno di noi possa costruire la propria base industriale», ha assicurato un funzionario della Casa Bianca. Per fare in modo che anche le imprese europee possano beneficiare dei sussidi Usa, il presidente americano e von der Leyen hanno iniziato a lavorare a un accordo commerciale sui minerali critici, indispensabili per la produzione delle batterie dei veicoli elettrici. Se si trovasse un'intesa, Washington e Bruxelles otterrebbero anche un altro risultato: ridurre la dipendenza dalla Cina, ricca di questi elementi.

Anti-Cina

E questo è l'altro punto centrale dei colloqui tra Biden e la presidente della Commissione europea. Rispetto ai rapporti con Pechino, «tra Usa e Ue c'è un totale allineamento», ha assicurato un funzionario della Casa Bianca. Una "convergenza" di posizioni che si è verificata soprattutto nell'ultimo anno, nonostante restino differenze nei rapporti soprattutto da un punto di vista economico. A dimostrazione che anche l'Ue vuole svincolarsi dal Dragone, von der Leyen ha portato nello Studio Ovale la decisione dell'Olanda di bloccare l'export verso Pechino di tecnologie per la produzione di microchip.