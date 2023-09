Von der Leyen arruola Draghi 

«Ho chiesto a Mario Draghi di preparare un report sul futuro della competitività dell’Europa». A metà del suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen lancia il jolly prima dell’Europee, affidandosi a Super Mario per risollevare le sorti dell’economia Ue stretta tra guerra in Ucraina, Inflation Act americano e strapotere della Cina sulle materie critiche.

Whatever it takes

Una mossa che rimette in campo l’ex premier nei giorni di massima tensione tra Bruxelles e il governo di Giorgia Meloni. «Draghi è una delle migliori menti economiche europee – scandisce von der Leyen – l’Europa farà tutto il necessario per mantenere il suo vantaggio competitivo»: le stesse parole, “whatever it takes”, che l’allora presidente della Bce Draghi pronunciò nel luglio 2012 salvando l’euro. Sui contorni del mandato c’è poca chiarezza, di certo a Draghi sarà chiesto un lavoro complesso. «Ci sono tre sfide - lavoro, inflazione e ambiente commerciale - che arrivano in un momento in cui chiediamo anche all’industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo», spiega von der Leyen. A meno di un anno dal suo addio a Palazzo Chigi, Draghi torna ad avere un incarico ufficiale proprio alla vigilia di una manovra che, dopo gli attacchi del governo al commissario Paolo Gentiloni e con la scure del deficit dietro l’angolo, si preannuncia in salita.

Occhio di riguardo

«Tutto viene visto come un certo racconto, ma non la considero un’iniziativa contro di noi», assicura comunque Meloni da Vespa, definendo la chiamata di Super Mario «una buona notizia». Poi un auspicio: «Presumo che possa avere un occhio di riguardo per la nostra nazione». «Draghi è una risorsa dell’Italia e farà sicuramente bene anche il lavoro che gli è stato affidato», dice da Fi il vicepremier Antonio Tajani. Ma in genere nella maggioranza - e nel M5S - la mossa non scalda i cuori, soprattutto dopo che l’idea di un’alleanza in Europa fra popolari e conservatori perde quota e si rinsalda invece l’asse fra centristi, liberali e socialisti. «Cosa ne penso? Non penso, buona fortuna», taglia corto Matteo Salvini. Ben diversa la reazione di centristi e Pd. «Sogno che Draghi vada a fare il presidente del Consiglio europeo», si spinge a dire Carlo Calenda. «Le idee di Draghi sono ciò di cui l’Ue ha bisogno», è il plauso del dem Brando Benifei.

