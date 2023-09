Von der Leyen a Lampedusa 

Oggi Giorgia Meloni mostrerà a Ursula von der Leyen la drammatica situazione dell’isola. La presidente della Commissione Ue ha accolto a stretto giro l'invito della premier, accompagnato dalla denuncia di una «pressione migratoria insostenibile per l'Italia» e dalla richiesta di una missione europea.

Solidarietà

Per Palazzo Chigi è un'emergenza, e questo è stato il tema anche di una telefonata fra Meloni ed Emmanuel Macron. «Hanno discusso dell’azione congiunta che potrebbe essere svolta nel Mediterraneo centrale - spiegano fonti vicine all’Eliseo - della prevenzione delle partenze con i Paesi di origine e di transito e, infine, degli sviluppi da dare a livello europeo del quadro del Patto sulla Migrazione per rispondere ai flussi migratori irregolari su lungo periodo».

Macron «ha ribadito che la Francia è solidale con l’Italia di fronte alla sfida migratoria che investe l’isola di Lampedusa», e nel colloquio è stato deciso di «affrontare la sfida con umanità e di rafforzare la cooperazione a livello europeo». Ora il governo italiano aspetta di capire come si concretizzeranno le promesse di aiuto dei partner. Intanto, in chiave dissuasiva, è stata tradotta e rilanciata dalle ambasciate d’Italia in Africa e nel mondo arabo la parte del videomessaggio in cui Meloni invita a non intraprendere le traversate del Mediterraneo, per la pericolosità e perché per gli irregolari saranno «trattenuti e rimpatriati». Se Elly Schlein le rimprovera di aver «preso in giro il Paese», l’alleato-competitore Matteo Salvini la promuove: «Giorgia sta facendo miracoli»

Telefonata a cinque

Intanto la Germania ha deciso di riaprire le porte dell’accoglienza volontaria a chi sbarca sulle coste italiane in base al meccanismo di solidarietà che era stato sospeso qualche giorno fa. Lo ha annunciato la ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, che ha partecipato a un colloquio telefonico a cinque sull’emergenza migranti organizzata dal collega francese Gerald Darmanin con l’italiano Matteo Piantedosi, lo spagnolo Fernando Grande-Marlaska e la commissaria Ue per gli affari interni Yilva Johansson. Dal colloquio, ha detto Piantedosi, «è emersa la volontà comune di affrontare in modo concreto e con un taglio operativo la questione migratoria», in particolare «per bloccare all’origine le partenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA