Volto nuovo per l’ingresso del paese 

Con una rotatoria a Pappapisu l’amministrazione ripensa l’ingresso di Jerzu. Dopo aver approvato il progetto sul miglioramento della viabilità di accesso al centro urbano, l’ente ha beneficiato di un finanziamento di 76mila euro erogati dal Gal Ogliastra per rimodellare piazza Josto Miglior. Un intervento, progettato dallo studio Pisano, che annuncia lavori programmati per l’inizio del 2025.

L’intervento sulla piazza rientra in un più ampio progetto per il quale il Comune ha ottenuto 300mila euro dalla Regione. «L’opera - spiega il sindaco, Carlo Lai - prevede interventi per il recupero funzionale ed estetico dell’accesso a Jerzu. L’area d’ingresso per chi arriva da Genna ‘e Cresia è divenuta un polo commerciale e un punto di smistamento per i pendolari in arrivo e in partenza e per questo motivo è necessario riprogrammare lo sviluppo del traffico razionalizzandolo».