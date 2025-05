Volti scuri e umore nerissimo per una delusione cocente  

È andata male, malissimo. Come peggio non avrebbe potuto. E la reazione al fischio finale ne è l’immediata conseguenza: volti scuri, umore nero, voglia di parlare nessuna. Così la società decide di non commentare quanto appena accaduto: la retrocessione in Eccellenza, risultato in verità inatteso a inizio stagione, quando nel club l’ottimismo era di casa dopo la straordinaria cavalcata della stagione precedente (una grandiosa promozione al termine di un torneo dominato) e si pensava, terminata la campagna di rafforzamento, di dover certamente lottare per conquistare la permanenza in Quarta serie (persa malamente nel 2023) ma non di soffrire in questo modo.

All’Ilvamaddalena ora è il momento della rabbia e della delusione. Da domani si dovrà cominciare a capire cosa non ha funzionato e come reagire per farsi trovare pronti nella nuova stagione. Che la vedrà protagonista ancora una volta nel massimo torneo regionale. Da favorita, probabilmente, o comunque facendo parte delle favorite. Da chi ripartire? Dal tecnico Sandro Acciaro o da qualcun altro? E con quali giocatori? Prematuro dirlo. Ma prima si comincia a lavorare, prima si arriverà pronti a settembre per riprovare la scalata. Come tre stagioni fa, come l’anno scorso. Stavolta magari per vincere e poi, tra 24 mesi, festeggiare anche la salvezza in Serie D.

Anche il ko di ieri va digerito. In 90’ 4 maggio l’Ilva è passata dalla zona salvezza alla zona retrocessione perdendo tre posizioni. In campionato i due match col Monterotondo erano finiti 0-0 all’andata e 1-1 al ritorno, dunque c’era il margine per vincere. «Serve giocare i playout nel modo che ha contraddistinto la nostra scalata alla salvezza in queste ultime giornate», aveva detto il tecnico. Non è bastato.

