Volpi e cinghiali a spasso tra le case 

Dopo i cinghiali, ora anche le volpi. Circolano per il centro abitato in maniera disinvolta, come se fossero animali domestici. Da qualche tempo questi animali stanno invadendo il centro abitato, soprattutto le zone periferiche, come Scalarba, Santa Maria e nella zona ex Alas, nell'area ex industriale, creando spesso curiosità e in certi casi anche timore.

Succede anche che vengono investite dalle auto di passaggio, spesso creando danni ai mezzi. Mentre i cinghiali si limitano a frugare ai bordi delle strade e nei prati all'ingresso della cittadina, le volpi vanno oltre, frugando tra i contenitori dei rifiuti, davanti alle case, dentro i giardini e negli spazi per i bambini e circuiti dei parchi, come la pineta Albano. Probabilmente si spostano per cercare cibo per sfamarsi. Le volpi, come i cinghiali, si limitano a frugare, senza però creare danni, o situazioni di pericolo.

Il fenomeno sta destando comunque curiosità. Da qualche tempo la presenza nell'abitato di questi animali è diventato un vero dibattito sui social, dove oltre ai commenti, vengono riportati foto e filmati. Non c'è degrado e nessuno finora ha denunciato episodi di pericolo. «Confermiamo che il fenomeno non è preoccupante e che non esiste nessun pericolo - dice Toto Listo, assessore competente - come si deve fare in questi casi, abbiamo avvisato tempestivamente il Corpo forestale e le autorità competenti, che stanno prendendo provvedimenti sul caso. Ci dicono che non c'è nessun rischio. L'importante è non dare del cibo a questi animali».

Se le volpi si aggirano solitarie, i cinghiali si spostano in branco. Si tratta di famigliole che arrivano dalle colline che sovrastano l'abitato. Spesso si spingono anche vicino alle scuole e al centro per gli anziani e nella sede della cooperativa Progetto H, lungo la via Lussu. Vengono avvistati soprattutto dagli automobilisti, che spesso filmano e fotografano l'invasione di questi animali. La loro presenza è segnalata anche fra le case di Scalarba e vicino anche ad un supermercato. Una presenza, quelli dei cinghiali a spasso nell'abitato, che si ripete in particolare in queste torride giornate estive, ma sono stati avvistati anche durante il periodo invernale, nel periodo di caccia grossa. Il fenomeno sta coinvolgendo molti cittadini sui social, dove si commenta quanto sta accadendo, spesso con polemiche. Alcuni vedono questa invasione come una situazione di degrado, altri invece, dicono che non bisogna farne una tragedia: «Cinghiali e volpi sono animali come tutti gli altri- scrivono in tanti- spesso sono meno pericolosi e fastidiosi di quelli domestici». Toto Listo afferma che i rischi non esistono, ma bisogna comunque fare qualcosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA