Volpi e cinghiali a Porto Tramatzu 

Cinghiali e volpi tra i bagnanti. È quanto accade nella notissima spiaggia di Porto Tramatzu, di fronte all’Isola Rossa, a Teulada. Spinti dalla fame e dalla siccità, ma soprattutto dalle persone che per divertimento offrono cibo agli animali selvatici, intere famiglie di cinghiali frequentano la spiaggia, insieme a qualche volpe e oltre ai soliti gabbiani. Sbucano dalla recinzione del vicino poligono militare e si avviano alla ricerca del cibo.

I turisti ringraziano per gli scatti da pubblicare sui social, perché non è semplice vedere i cinghiali in libertà ma c’è da tener conto che non possono convivere con le persone in uno spazio ristretto e frequentatissimo. La famiglia Selis, che gestisce lo stabilimento sull’arenile, ha segnalato quanto accade e vive con sconcerto e preoccupazione l’assidua frequenza di cinghiali e volpi, non potendo in alcun modo impedire che gli animali si riversino nei pressi della spiaggia. (s. l.)

