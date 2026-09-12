Volpe salvata dai volontari del soccorso 

Un intervento insolito quello effettuato ieri mattina dal Soccorso Iglesias, chiamato dal Corpo Forestale per recuperare una volpe rimasta intrappolata in una recinzione nella zona del Lago Corsi.

L'allarme è scattato intorno alle 11, grazie alla segnalazione di un cittadino che si è accorto dell'animale in difficoltà e che, al momento dell'arrivo dei soccorritori, si trovava già sul posto, collaborando alle operazioni di recupero.

La squadra è riuscita a liberare la volpe e l'ha presa in custodia per alcune ore. Successivamente l'animale è stato affidato al veterinario della Provincia, incaricato del recupero della fauna selvatica, per le cure e gli accertamenti necessari.

A raccontare l'episodio è Fabio Casula, dirigente del Soccorso Iglesias, intervenuti sul recupero dell'animale, che sottolinea il particolare significato dell'intervento: «Per noi è stato un intervento insolito, ma ci ha riempito il cuore di orgoglio poter aiutare anche chi non può chiedere aiuto facilmente».

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