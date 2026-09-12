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Iglesias
13 settembre 2026 alle 01:29

Volpe salvata dai volontari del soccorso 

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Un intervento insolito quello effettuato ieri mattina dal Soccorso Iglesias, chiamato dal Corpo Forestale per recuperare una volpe rimasta intrappolata in una recinzione nella zona del Lago Corsi.
L'allarme è scattato intorno alle 11, grazie alla segnalazione di un cittadino che si è accorto dell'animale in difficoltà e che, al momento dell'arrivo dei soccorritori, si trovava già sul posto, collaborando alle operazioni di recupero.
La squadra è riuscita a liberare la volpe e l'ha presa in custodia per alcune ore. Successivamente l'animale è stato affidato al veterinario della Provincia, incaricato del recupero della fauna selvatica, per le cure e gli accertamenti necessari.
A raccontare l'episodio è Fabio Casula, dirigente del Soccorso Iglesias, intervenuti sul recupero dell'animale, che sottolinea il particolare significato dell'intervento: «Per noi è stato un intervento insolito, ma ci ha riempito il cuore di orgoglio poter aiutare anche chi non può chiedere aiuto facilmente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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