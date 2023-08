Volpe impiccata a un cartello 

I curiosi non sono mancati. Domenica mattina all’ingresso di Ales era un viavai di persone. Qualcuno ha appeso il corpo di una volpe al cartello stradale lungo la strada provinciale 46 che collega il centro della Marmilla con Curcuris. Un gesto macabro ma secondo il sindaco Mereu si tratta di una bravata del sabato sera.

Il gesto

Un’immagine non bella da vedere. C’è chi rallentava per fotografare l’animale appeso con uno spago bianco e chi scendeva persino dall’auto. «Dai racconti ci risulta che un gruppo di ragazzi abbia appeso il corpo di una volpe morta investita sopra il cartello - racconta il primo cittadino di Ales Francesco Mereu, dispiaciuto per l’accaduto - A mio avviso si tratta di una bravata, un eccesso del sabato sera. Questi sono gesti spiacevoli che non devono capitare, Ales è un paese tranquillo, di cittadini per bene che amano e rispettano gli animali». Il sindaco sottolinea che anche l’amministrazione è sempre in prima linea con progetti di sensibilizzazione. «Nel nostro territorio le volpi non sono una minaccia e non ne siamo invasi – aggiunge - Ecco perché non si tratta di una protesta. Spero che l’artefice di tutto questo si sia pentito».

Le indagini

Il sindaco, dopo la segnalazione da parte di diversi cittadini, domenica mattina ha immediatamente allertato sia gli agenti del corpo forestale che una volta sul posto hanno subito rimosso l’animale, sia i carabinieri della stazione del paese: «I militari esamineranno con attenzione le registrazioni delle telecamere presenti a circa cento metri dal cartello – va avanti ancora il sindaco – I cittadini di Ales non sono abituati a gesti simili».

