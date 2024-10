Volotea si rafforza a Olbia e sfida l’inverno 

Archiviata (con successo) la stagione estiva con 687mila passeggeri a bordo su oltre quattromila voli, per l'inverno Volotea scende sulle piste del Costa Smeralda con sei rotte. Oltre a quella verso Roma Fiumicino operata in regime di continuità territoriale, la low cost spagnola collegherà Olbia a Venezia, Torino, Verona e Barcellona e nelle festività natalizie anche a Bologna, con quattro frequenze settimanali, e a Bergamo con tre. «La nostra presenza in Sardegna è solida e siamo felici di poter offrire ai nostri passeggeri sardi un'ampia scelta di destinazioni anche durante la stagione invernale a dimostrazione del nostro impegno verso le esigenze di mobilità dei sardi e del nostro concreto contributo allo sviluppo economico e turistico dell'Isola», ha detto la International market director della compagnia, Valeria Rebasti, presentando i dati ieri all'aeroporto di Olbia. «La rotta verso Barcellona è una grande sfida d'inverno perché il traffico è soprattutto in uscita: la Sardegna è, purtroppo, ancora percepita come una meta estiva», ha aggiunto Rebasti. Per il 2025 nello scalo olbiese, Volotea prevede il 5 per cento di crescita con più di un milione di posti in vendita e 27 destinazioni disponibili e conferma decolli e partenze anche da Cagliari e Alghero, in cui conta di operare nuove rotte che saranno comunicate nelle prossime settimane.

