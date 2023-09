Volotea potenzia le rotte fuori stagione su Olbia 

Novità per la stagione invernale del Costa Smeralda: Volotea inaugura il collegamento verso Barcellona, con un volo bisettimanale che decollerà fino al prossimo gennaio. La compagnia low cost, inoltre, ha già messo in vendita, sul sito e nelle agenzie di viaggio, i biglietti per le tratte invernali verso Torino, Venezia, Verona e Bologna, potenziando la frequenza verso lo scalo emiliano. Decolleranno due volte a settimana gli aerei diretti a Torino, Venezia e Verona mentre il volo per Bologna partirà quattro volte a settimana. Le quattro nuove rotte si aggiungono alla tratta già operata in regime di continuità territoriale che collega il Costa Smeralda al Roma Leonardo da Vinci e a quella verso Bergamo, attiva saltuariamente.

«Intendiamo continuare a supportare la connettività sarda e questa ne è la conferma», dice l'International market director di Volotea, Valeria Rebasti. E aggiunge: «Siamo felici che, grazie al nostro impegno, i passeggeri sardi potranno continuare a viaggiare anche d'inverno e raggiungere da Olbia alcuni più importanti aeroporti italiani e, novità assoluta, anche Barcellona». D'inverno, in partenza da e per il Costa Smeralda, anche il volo verso Milano Malpensa operata da Easyjet, oltre a quelli in continuità territoriale verso Milano Linate e verso Roma Fiumicino del vettore Aeroitalia. La summer network atterrerà il 28 ottobre ma dal 29 al 4 novembre, in occasione del ponte di Ognissanti, dallo scalo gallurese sono previsti sette collegamenti internazionali, con Lilla, Lione, Nantes, Parigi, Strasburgo, Berlino e Ginevra.

