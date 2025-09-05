Volotea festeggia: dieci milioni di passeggeri 

Dal primo volo decollato dal Marco Polo e atterrato al Costa Smeralda nel 2012, la compagnia aerea Volotea ha trasportato all'aeroporto di Olbia dieci milioni di passeggeri. Ieri mattina, il vettore spagnolo ha festeggiato il traguardo accogliendo la cliente numero dieci milioni, salutata dagli staff del vettore che collega le piccole e medie città europee e della società di gestione dello scalo Geasar. La decimilionesima passeggera si chiama Maria Agostina Sinnai, architetta di Orosei, sbarcata sulle piste dell'aeroporto olbiese dal volo proveniente da Venezia, ed è stata premiata con un anno di voli gratuiti offerti da Volotea.

«La tratta Olbia-Venezia è stata la prima operata nella storia da Volotea e vedere che oggi la stessa tratta ci porta a questo nuovo risultato rende il traguardo ancora più speciale: dal 2012 abbiamo rafforzato, anno dopo anno, il nostro legame con l'isola diventando un punto di riferimento per la sua connettività», ha commentato l'International market director di Volotea, Valeria Rebasti. «Questo risultato testimonia non solo la crescita costante della compagnia sul nostro scalo ma anche il suo contributo allo sviluppo turistico ed economico della Sardegna, investendo con collegamenti operativi tutto l'anno», ha detto l'amministratore delegato di Geasar, Silvio Pippobello.

