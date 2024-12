Volotea, da Alghero le tratte per Bordeaux e Firenze 

Volotea annuncia le novità della Summer 25 dall’aeroporto di Alghero, con i nuovi voli per Bordeaux e Firenze.

Per la città a sud ovest della Francia, famosa per i suoi pregiati vini, si partirà dal prossimo 4 luglio, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì, mentre alla volta del capoluogo della Toscana il decollo è previsto dal 6 luglio, ogni mercoledì e domenica. Due new entry che si aggiungono ai collegamenti storici per Verona e Torino, sempre operati dalla compagnia aerea a basso costo spagnola. «Con grande entusiasmo annunciamo il lancio della nuova rotta Alghero-Bordeaux, un collegamento strategico che rafforza ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Sardegna», ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea. «Grazie a questa novità, continuiamo a promuovere il turismo internazionale verso la Sardegna, una terra ricca di bellezze naturali e cultura, accorciando le distanze con il resto d’Europa. La nostra missione è offrire collegamenti diretti, convenienti e sostenibili, supportando lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui operiamo».

Soddisfatto Fabio Gallo, general manager dell’aeroporto di Alghero. «Siamo lieti che Volotea, per l’imminente stagione Summer 2025, incrementi l’offerta sull’aeroporto di Alghero introducendo due nuove rotte, ovvero raddoppiando le destinazioni operate. Volotea si consolida come partner di affidabile sviluppo per l’aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna». Fatti i conti, dunque, per il 2025 ad Alghero, Volotea scenderà in pista con quattro collegamenti: tre verso l’Italia (Firenze, Torino e Verona) e uno verso la Francia (Bordeaux). Ma tutto questo succederà la prossima stagione estiva.

E intanto a Olbia si parla di un prossimo collegamento con gli Stati Uniti. Il tema è finito sul tavolo di Turismo 2024-2034, incontro formativo che si è tenuto all’aeroporto Costa Smeralda con la presenza dell’assessore Franco Cuccureddu che aveva annunciato un bando su Olbia o Cagliari. «Stiamo facendo uno studio sui mercati intercontinentali che sono promettenti, – spiega – il collegamento per Dubai ha avuto ottimi risultati».

