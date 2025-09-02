VaiOnline
La storia.
03 settembre 2025 alle 00:33

Volontario di Villaputzu con Global Flotilla 

«Sono Marco e mi trovo nel porto di Cagliari, faccio parte della Global Sumud Flotilla. Partiremo per Tunisi e ci incontreremo con la flotta tunisina e quella spagnola per unirci al popolo palestinese oppresso, contro il genocidio, contro le guerre». Parole pronunciate il 31 agosto in banchina da Marco Loi, di Villaputzu, prima di prendere il mare per partecipare alla missione umanitaria che vuole forzare il blocco navale in favore della gente di Gaza massacrata sotto le bombe israeliane. Un volontario, come tanti altri partiti da 44 Paesi, che il governo di Tel Aviv ha annunciato di voler trattare come terroristi.

Una visione estremista opposta a quella di Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu: «Un pezzo del nostro paese è in viaggio verso Gaza. Marco Loi», spiega Porcu, «farà parte della flottiglia civile che unisce volontari con un unico obiettivo: portare speranza, solidarietà e aiuti umanitari. Siamo profondamente orgogliosi di te, Marco», dice il primo cittadino rivolgendosi al suo compaesano, «il tuo coraggio, silenzioso e determinato, parla a nome di una comunità intera che crede ancora nella possibilità di un mondo più giusto. Buon vento, navigante di pace». Loi ha voluto anche sottolineare di essersi ispirato alla figura di «Vik», Vittorio Arrigoni, attivista e reporter ucciso a Gaza nel 2011: «Un esempio per tutti noi».

