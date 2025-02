Volontario del 118 muore durante un soccorso 

Dramma giovedì sera a Santadi: un volontario dell’associazione di Narcao in servizio di 118 è morto mentre, con i colleghi, prestava soccorso a un paziente nella frazione di Terresoli.

La vittima

Si chiamava Marco Marceddu, aveva 47 anni, originario di Sassari ma residente da anni a Narcao. Da sempre impegnato nel volontariato, quando si era trasferito in paese si era inserito nell’associazione dei volontari del paese e giovedì sera era entrato regolarmente in turno quando è arrivata la chiamata che chiedeva soccorso per un paziente di Terresoli. L’ambulanza del team “Beta 74” è arrivato in pochissimo tempo e una volta giunti nell’abitazione del paziente si è proceduto a rilevarne i parametri vitali prima di accompagnarlo al Sirai di Carbonia. Proprio in quel momento Marco Marceddu si è sentito male e ha perso i sensi. I soccorsi, vista la presenza dei colleghi e poi degli operatori del personale dell’ambulanza medicalizzata che era in zona, sono stati immediati. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora, anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore, ma poi hanno dovuto arrendersi. Il paziente per il quale era iniziato l’intervento è stato trasportato in ospedale con un’altra ambulanza mentre si attendeva che un medico dichiarasse la morte del volontario.

Il cordoglio

La notizia ha creato tanto dispiacere nella comunità di Narcao e dei paesi vicini, dove Marco di era distinto per i tanti interventi effettuati nel salvare la vita agli altri. Era impegnato nel mondo del volontariato, ancor prima di risiedere a Narcao. Aveva lavorato prima come pizzaiolo in Germania, insieme a due sorelle, e lì aveva conosciuto la moglie Alessandra Cani, sorella del primo cittadino di Narcao, con la quale si era sposato. Alla nascita del figlio la decisione di rientrare in Sardegna con la famiglia nel Comune di origine della moglie, dove aveva da subito preso servizio nell'associazione di volontariato. Ieri sono arrivate a Narcao le sorelle di Marco e la madre. «Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità, per le modalità in cui è avvenuta e per quello che ha lasciato. – ha detto il sindaco Antonello Cani – Lo ricorderemo sempre per l'entusiasmo che aveva nello svolgere il lavoro di volontario nel salvare la vita delle persone. È un dolore immane, che vivo come sindaco ma ancor più come cognato. Ringraziamo tutte le persone che ci stanno vicine che ci stanno dimostrando tanto affetto in questi tristi momenti». Sembrerà una fatalità ma Marco perse il padre all'età di 7 anni e oggi il figlio ha perso il padre alla stessa sua età. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15.30, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano nella frazione di Rio Murtas.

