Volontariato, via agli Emergency days 

Una tre giorni dedicata a Emergency con riflessioni sui temi della solidarietà, la cultura della pace, le migrazioni e i diritti umani e momenti di musica e spettacolo. Da oggi a domenica vanno in scena gli Emergency days. Il primo appuntamento è alle 11 nell'aula 17 della Facoltà di Lettere e Filosofia: qui Rossella Miccio e i docenti Cinzia Atzeni, Francesco Bachis, Raffaele Cattedra e Claudia Ortu rifletteranno sulle rotte migratorie del Mediterraneo centrale e l’esperienza della Life Support di Emergency, la nave che l'associazione ha messo in mare da qualche anno per ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale.

Il programma prosegue alle 17 alla Mem: Miccio presenterà i progetti umanitari di Emergency attraverso le parole di Gino Strada tratte dal libro “Una persona alla volta”. Entrambi gli incontri saranno moderati dalla giornalista Francesca Mula.

Domani a Sanluri, negli spazi dell'Agriturismo Su Stai, alle 17 Miccio dialogherà con Alessandra Ghiani, giornalista, e con i volontari e le volontarie del gruppo Emergency Sud Sardegna per raccontare i progetti umanitari e culturali dell’organizzazione e il ruolo del volontariato. Alle 19.30 concerto con gli artisti Randagiu Sardu, Pinkemical Sunset, Walter Pinna, Andrea Andrillo, Giuseppe Caddeu. Domenica sarà dedicata ai bambini con i Superanimatori; alle 13 ci sarà il pranzo all’agriturismo; dalle 15 alle 17 Mamadou Mbengue, scrittore, animatore e mediatore culturale, intratterrà il pubblico con i Giochi dal mondo; per concludere, alle 16 Mario Spallino parlerà del Sudan.

