Volontariato, un patto con gli studenti 

Un accordo per promuovere il civismo fra le nuove generazioni, con gli istituti superiori “Levi” e “Motzo” già pronti a collaborare.

Dopo il sì in Giunta, il protocollo d’intesa fra Comune e Centro per i Servizi del volontariato della Sardegna è stato firmato nei giorni scorsi. «Sono orgoglioso che Quartu sia il primo Comune firmatario di questo protocollo che vede coinvolto il mondo del volontariato, utile all’amministrazione comunale anche in considerazione dei percorsi già intrapresi dall’insediamento a oggi, in primis la costituzione delle consulte dei giovani e delle associazioni», il commento dell’assessore Marco Camboni, che oltre alla delega ai Servizi sociali ha anche quella alle Politiche generazionali.

L’obiettivo dell’accordo è potenziare le azioni capaci di incidere efficacemente nella cultura, nell’ambito scolastico e più in generale in quello giovanile. Il Comune si impegna quindi a promuovere incontri periodici con cittadini e sistemi associativi, anche attraverso le consulte, nonché a valorizzare i beni comuni di diretto interesse per tutti i giovani della città. In prima linea ci saranno - oltre al Comune e al Csv - le associazioni che fanno parte della consulta cittadina, sessanta circa, e i ragazzi della consulta dei giovani.

