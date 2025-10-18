Volontariato sommerso, un esercito di persone in supporto delle onlus  

Un insegnante in pensione che dà ripetizioni gratis a ragazzi stranieri, un bagnante che ripulisce dalle cicche il tratto di spiaggia che frequenta, un vicino di casa che aiuta l’anziano a fare la spesa. Anche se in molti casi non lo sanno, stanno compiendo azioni di volontariato. Sono i volontari “sommersi o informali”: persone non iscritte ad associazioni del terzo settore e perciò fuori da ogni statistica, che compiono nel quotidiano gesti di solidarietà per il bene comune. Un fenomeno per la prima volta mappato dal Centro Servizi Sardegna, che ha presentato uno studio condotto insieme al Centro Studi Sociali “Carlo Carretto”.

Su un campione di mille intervistati, il 18% si dedica ad attività d’aiuto non strutturate, un dato più alto del 15% di persone che invece partecipa al volontariato formale. Il “volontario informale tipo” ha tra i 35 e i 54 anni e un titolo di studio elevato, ed è più presente nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano rispetto al Sud Sardegna e alla Città Metropolitana di Cagliari. «Questa figura dovrebbe essere maggiormente valorizzata e connessa al volontariato formale. Uno dei problemi che le associazioni devono fronteggiare è proprio la carenza di volontari», spiega Giuseppina Marongiu, referente dell’area Ricerca e documentazione del Csv Sardegna. «Unendosi a enti del terzo settore queste persone possono rappresentare una grande risorsa, per lavorare tutti insieme per il bene comune». La ricerca ha riguardato anche il volontariato aziendale: solo il 2% dei rispondenti vi partecipa regolarmente, mentre il 10% in maniera saltuaria.

