VaiOnline
Il fenomeno.
19 ottobre 2025 alle 00:32

Volontariato sommerso, un esercito di persone in supporto delle onlus  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un insegnante in pensione che dà ripetizioni gratis a ragazzi stranieri, un bagnante che ripulisce dalle cicche il tratto di spiaggia che frequenta, un vicino di casa che aiuta l’anziano a fare la spesa. Anche se in molti casi non lo sanno, stanno compiendo azioni di volontariato. Sono i volontari “sommersi o informali”: persone non iscritte ad associazioni del terzo settore e perciò fuori da ogni statistica, che compiono nel quotidiano gesti di solidarietà per il bene comune. Un fenomeno per la prima volta mappato dal Centro Servizi Sardegna, che ha presentato uno studio condotto insieme al Centro Studi Sociali “Carlo Carretto”.

Su un campione di mille intervistati, il 18% si dedica ad attività d’aiuto non strutturate, un dato più alto del 15% di persone che invece partecipa al volontariato formale. Il “volontario informale tipo” ha tra i 35 e i 54 anni e un titolo di studio elevato, ed è più presente nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano rispetto al Sud Sardegna e alla Città Metropolitana di Cagliari. «Questa figura dovrebbe essere maggiormente valorizzata e connessa al volontariato formale. Uno dei problemi che le associazioni devono fronteggiare è proprio la carenza di volontari», spiega Giuseppina Marongiu, referente dell’area Ricerca e documentazione del Csv Sardegna. «Unendosi a enti del terzo settore queste persone possono rappresentare una grande risorsa, per lavorare tutti insieme per il bene comune». La ricerca ha riguardato anche il volontariato aziendale: solo il 2% dei rispondenti vi partecipa regolarmente, mentre il 10% in maniera saltuaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 