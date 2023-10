Volontariato: quarant’anni di solidarietà 

Quarant’anni al servizio della comunità, in prima linea nell’aiutare e prestare assistenza: la Croce Azzurra di Carloforte festeggia quattro decenni di volontariato sull’isola di San Pietro. Sabato e domenica saranno dedicati alle celebrazioni per l’importante anniversario raggiunto dalla Croce Azzurra, fondata nel 1984 dallo storico parroco di Carloforte don Daniele Agus.

Sabato alle 18, all’Ex Me, è previsto un convegno, domenica alle11,30 si svolgerà nella chiesa di San Pietro una messa con le autorità religiose, civili, militare. Al termine della messa, ci sarà la benedizione della nuova ambulanza. «Ancora una volta Carloforte ha dimostrato il suo grande cuore - dice Adriana Algisi, presidente della Croce Azzurra - siamo molto contenti di aver raggiunto questo traguardo. Sarà la prima volta che il fondatore, don Daniele Agus, non parteciperà alle celebrazioni non potrà essere presente perché sta poco bene: a lui va tutto il nostro affetto». (a.pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA