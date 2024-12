Volontariato, le strategie per i giovani 

«Il ruolo del Csv nello sviluppo e nella crescita del volontariato si realizza anche e soprattutto attraverso la sua territorialità. E noi desideriamo portare avanti questo intento attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni, a cominciare dagli enti locali e dalle scuole». Lo ha detto ieri Lucia Coi, presidente del Csv Sardegna, durante un incontro nella sede di Nuoro all’interno dell’Exmè. L’occasione è stata data dal workshop al quale hanno preso parte numerose organizzazioni locali del Terzo settore, che si sono confrontate sul tema “Coinvolgere i giovani nel volontariato”.Nel Nuorese operano 407 organizzazioni regolarmente iscritte al Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui 93 nel solo capoluogo. «Sono prevalentemente attive nei settori del volontariato, della cultura e delle tradizioni. Ma ci sono anche associazioni che operano su altri fronti, a cominciare dalla protezione civile per proseguire con quelli ambientale e di assistenza sociosanitaria. La Sardegna è costituita da tante realtà territoriali, accomunate dalla stessa bellezza e complessità ma diverse per caratteristiche geografiche, culturali e sociali. Ecco perché il Centro servizi per il volontariato della Sardegna è impegnato per garantire a ciascun territorio un proprio presidio, a cui le organizzazioni possano rivolgersi e nel quale possano ritrovare il giusto supporto e l’adeguata assistenza».

