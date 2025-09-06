Volontariato, le associazioni fanno festa 

Le associazioni incontrano i cittadini. Torna anche quest’anno la festa delle associazioni e del volontariato che da tempo sono riunite in una Consulta.

Sarà l’occasione, in questo secondo anno, per dare informazioni sulle diverse attività e per mostrare quanto si fa nel corso dell’anno. Ci saranno info point, animazione, attività sportive, giochi, laboratori, spettacoli, moto raduni, musica e tanto altro. L’appuntamento è per il 27 settembre dalle 17 in via Porcu ma la macchina organizzativa si è già messa in moto con la raccolta delle adesioni.

Lungo la via dello shopping saranno sistemati gli stand dove i cittadini potranno fermarsi, chiedere informazioni e perché no? anche scegliere di entrare a far parte di qualche associazione.L’iniziativa si svolge in collaborazione con il centro commerciale naturale di via Porcu e il centro servizi per il volontariato Sardegna. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 3473460740 o 3479030266.Sono tantissime le associazioni che operano in città: da quelle che promuovono e si occupano di attività culturali a quelle di protezione civile e sos e ancora di tutela dell’ambiente, supporto agli anziani, recupero di minori e così via. L’obiettivo fondamentale, quello di fare rete, è già stato raggiunto in questi primi due anni di vita della Consulta. «Ed era proprio quello lo scopo», ha detto il presidente della Consulta Alessandro Passera, «ovvero che le associazioni iniziassero veramente a lavorare insieme e abbiamo visto davvero delle belle cose. Associazioni che non si conoscevano si sono date appuntamento per altre iniziative».

RIPRODUZIONE RISERVATA