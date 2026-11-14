San Sperate si riconferma paese solidale. Domani torna, infatti, “Diamoci una mano”, la festa del volontariato giunta alla 5ª edizione. Dieci le associazioni che prenderanno parte alla giornata dedicata alla solidarietà e alla condivisione, un’occasione per far conoscere le realtà del volontariato che operano nel paese e riunire la comunità. L’evento, che si svolgerà al Giardino megalitico, prenderà il via alle 11 con il concerto del volontariato e proseguirà alle 13 con il pranzo condiviso. Quest’anno, con l’approvazione del regolamento della Consulta del volontariato, l’iniziativa ha raggiunto i primi risultati concreti. «Il nostro obiettivo come amministrazione è valorizzare l’impegno quotidiano, silenzioso e prezioso dei volontari e delle volontarie del nostro territorio. Le associazioni rappresentano il cuore pulsante della comunità e un presidio fondamentale di solidarietà, ascolto e supporto per chi si trova in difficoltà», dice l’assessore ai Servizi sociali Raffaele Vargiu. «Vogliamo che le associazioni abbiano uno spazio per raccontarsi, fare rete e presentarsi ai cittadini. L’auspicio», aggiunge Vargiu, «è che la festa non sia solo un momento di ringraziamento e condivisione, tra musica e convivialità, ma anche uno stimolo capace di attirare nuovi iscritti ed energie». (l.p.)

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