Volontariato, il mercato si tinge di rosso 

Sono il rosso e il viola i colori che caratterizzeranno l'illuminazione del mercato civico questi giorni; l'obiettivo è quello di sensibilizzare i masesi su due temi: l'importanza del volontariato e la Giornata mondiale della Croce Rossa, e la fibromialgia. Da ieri e fino a domani con il rosso si celebra quella che è una vera e propria festa di tutti i volontari, in particolare di tutti coloro che, durante il terremoto turco-siriano e la guerra in Ucraina, hanno profuso i loro sforzi. Dall'11 notte al 12 notte, invece, le luci diventeranno viola, colore scelto per rappresentare la fibromialgia, una patologia muscolare cronica che sebbene non abbia una prognosi degenerativa o fatale, è particolarmente difficile da diagnosticare e spesso invalidante, interessa una non trascurabile percentuale di pazienti: sono oltre 2 milioni le persone affette da fibromialgia in Italia, soprattutto donne. (c. m.)

