Volontariato e solidarietà: i 35 anni d’impegno sociale dell’associazione De Amicis 

«Ad oggi sono 35 anni di sacrifici, vero senso di volontariato ed enormi soddisfazioni». Questo il pensiero del direttivo del circolo culturale “Edmondo De Amicis”, nel quartiere popolare di Is Mirrionis, guardando indietro alla sua storia pluridecennale. Un percorso fatto di amicizia e condivisione che ha coinvolto, dalla sua fondazione ad oggi, circa 15mila soci. Numeri importanti che saranno onorati nei festeggiamenti di questa sera alle 19 nella storica sede di via Malfidano 6.

La storia

Un’associazione nata nel 1990 «dalla volontà di quattro amici di creare un vero punto di riferimento per il quartiere» racconta emozionato Gianni Chessa, consigliere regionale e fondatore del circolo. E così è stato. A partire dalla prima scuola di ballo amatoriale in Sardegna (fondata nel quartiere nel 1992), alla conquista pionieristica delle palestre degli istituti scolastici come luoghi per le associazioni, arrivando oggi a tre squadre di calcio amatoriale che hanno vinto tre titoli nazionali.

Il progetto

«Volevamo fornire un supporto a tutte le famiglie del quartiere», continua Chessa. «Per esempio aiutandole nelle pratiche per ottenere una casa nei palazzi popolari e nell’assistenza fiscale per la gestione familiare». Un progetto partito dall’attività sportiva ma in cui oggi hanno sede Caf, patronato gratuito, centro di ascolto. Uno spazio di libera espressione e inclusione per giovani e anziani, da cui negli anni hanno avuto origine tante campagne politiche per il quartiere. «La nostra sede è aperta sette giorni su sette da 35 anni. Un lavoro enorme frutto della vera solidarietà che lega i soci a questa comunità».

Amicizia e solidarietà

La cosa che lo rende più fiero? «La vera amicizia», risponde con sicurezza Chessa, «siamo diventati casa e famiglia», questi i valori cardine che in tutti questi anni hanno guidato il progetto. «Oggi il circolo De Amicis è molto più di un’associazione culturale: è un vero presidio sociale di prossimità, con una sede di circa 200 metri quadri completamente al servizio della persona» sottolineano dalla direzione. «Tutto questo però», dice ancora Chessa, commosso, «non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di veri amici che hanno creduto nella nostra missione, e che hanno permesso a questo quartiere di ottenere un piccolo riscatto».

