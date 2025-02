«Volontaria tra le donne di Haiti» 

«La mia vocazione è lo sviluppo della persona, in particolare della donna. Più grande è il problema, più grande è la sfida che mi aspetta. Ma non ho paura, io sono pronta». Melania Montis, psicologa 42enne di Serramanna, fa la volontaria ad Haiti, uno dei paesi più poveri al mondo, dove è project manager per SustainHer, progetto promosso dall’associazione 3P di Guspini (Piccoli progetti possibili ong), cofinanziato dalla Regione Sardegna e realizzato in partnership con l’associazione Ok L’imda. La base è a Gonaives, città del nord ovest a cinque ore di auto dall’aeroporto di Cap Haitien. La finalità del progetto è formare 12 donne sulla comunicazione, le relazioni interpersonali, l’amministrazione, l’empowerment femminile e il cucito anche attraverso la creazione di una cooperativa che realizza prodotti per l’igiene personale femminile lavabili che verranno venduti in tutto il mondo online.

La missione

«I costi rispetto a quelli previsti nel progetto sono aumentati smisuratamente e ora siamo nella situazione che si fa quel che si può perché i prezzi qui sono altissimi – racconta Melania –. Io sono partita dalla Sardegna portando con me tanta generosità: più di 500 euro donati per il progetto rivolto alle donne e altrettanti per aiutare i bambini della comunità con cui abbiamo comprato palloni da calcio e scarpe. Ancora arrivano delle donazioni e io non possono che essere grata alla mia terra per la solidarietà che sta dimostrando. Qui c’è tanto da fare, le esigenze sono tantissime, cerco di condividere ciò che vedo nei miei profili social ma mi rendo conto di vivere situazioni che non riesco a raccontare». Un mese fa la partenza per un mese da dedicare ai più bisognosi di questo angolo di mondo.

«Le infezioni e le patologie legate alla scarsa igiene sono comuni, con malattie come il colera e la diarrea che rappresentano una delle principali cause di mortalità infantile». Il pensiero è già rivolto alla prossima missione.

Il futuro

«Mi sto già preparando perché io qui non ho finito, con SustainHer sono solo all’inizio e non mi voglio girare dall’altra parte facendo finta di nulla – continua la 42 enne che a marzo tornerà a Serramanna –. So che la mia terra e generosa e so che mi aiuterà a portare dei piccoli miglioramenti in questa comunità: per le donne e per i bambini ma quello che facciamo porta un benessere indiretto a tutti».

