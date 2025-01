Volontaria investita davanti alla scuola

Investita mentre faceva attraversare i bambini diretti a scuola: è accaduto venerdì scorso ad Assemini, intorno alle 8 del mattino, a una volontaria ausiliaria del traffico (Vat). Nessun danno grave, fortunatamente, per la donna, 49 anni. Tanto spavento spavento e una richiesta informale da parte dei genitori degli alunni della scuola Primaria “Don Albino Mancosu”: «Chiediamo che vengano installati gli attraversamenti pedonali rialzati», hanno domandato ieri mattina.

L’incidente

In pieno orario di punta, all’ingresso di scuola per i 70 studenti delle Elementari di via Carmine (una delle strade più trafficate del paese), il sole picchia dritto sui parabrezza degli automobilisti diretti in direzione Cagliari. Proprio la poca visuale sembra aver teso un trabocchetto al guidatore che, uscito dal vicinissimo distributore di benzina, non ha visto la donna posizionata al centro della carreggiata per consentire il sicuro attraversamento dei pedoni.

Pettorina, paletta e bassa velocità non sono bastate a evitare il colpo. La donna si è trovata distesa per terra, tra le urla dei presenti, ma miracolosamente illesa. Solo qualche contusione ed escoriazione a livello fisico, ma – in compenso – un brutto shock a livello psicologico. Tanto che, in convalescenza domestica, non ha voluto parlare dell’accaduto.

Le reazioni

Pullman, mezzi pesanti e automobili in via Carmine sfrecciano, talvolta incuranti della segnaletica verticale e orizzontale, soprattutto in orario di ingresso e uscita da scuola e lavoro. Ma la frenesia mette a repentaglio l’incolumità dei pedoni che non possono fare affidamento solo su strisce, cartellonistica e vigili che ogni giorno tentano di gestire il traffico. In altre scuole di Assemini una soluzione si è trovata con rialzamenti pedonali, zone a traffico limitato e contributo dei volontari.

«Siamo terrorizzati»

L’ausiliario del traffico è una figura prevista dal Codice della strada. Il suo supporto alla Polizia municipale è di fondamentale importanza soprattutto per il controllo del traffico di fronte alle scuole: «Conosciamo tutti la volontaria investita – ha raccontato una mamma, Tiziana Casula, 54 anni – e siamo dispiaciuti per ciò che è accaduto. Una persona professionale che sa svolgere perfettamente il suo lavoro. Siamo terrorizzati». Allarmata anche un’altro genitrice, Tiziana Luparello, 52 anni: «Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi e la Polizia locale. Se la macchina avesse colpito un bambino il risultato sarebbe stato certamente peggiore. Aiutateci».

Le soluzioni

«Questo episodio – ha commentato il comandante della Polizia locale Danilo Piras – spiega la delicatezza di questo servizio prestato alla cittadinanza sotto forma di volontariato, dopo adeguata formazione e animato da un profondo senso civico. Accogliamo qualsiasi richiesta utile a migliorare le condizioni di sicurezza davanti ai plessi scolastici presenti nella cittadina», ha aggiunto.

Chiude il sindaco Mario Puddu: «La sicurezza stradale è una priorità della nostra amministrazione. Provvederemo al più presto a risolvere il problema sia nel punto dove si è verificato l’incidente sia in altri molto trafficati».

