Volontari vincenziani in festa per i 170 anni 

Una giornata di festa per il compleanno della Società di San Vincenzo, da 170 anni al servizio dei poveri della città. Le celebrazioni sono in programma il 9 settembre nella parrocchia di Sant’Eulalia a partire dalle 17,30.

Lo scorso anno i 253 soci vincenziani - sparsi in 22 conferenze operanti anche a Monserrato, Quartu, Ussana e Flumini - hanno assistito 1887 famiglie per un totale di 3262 persone. Inoltre hanno distribuito 16.500 pacchi di alimenti e proseguito nella gestione per 5 giorni la settimana della Mensa del viandante di Quartu, che nel 2024 ha distribuito 10.402 pasti caldi e 6.000 cesti per la cena. In città invece i vincenziani gestiscono, in convenzione col Comune, il Centro accoglienza notturno (aperto ogni sera durante tutto l’anno), che accoglie giornalmente una media di 11/12 ospiti, con un totale annuo di 30 ospiti (i tempi di permanenza variano tra i diversi soggetti monitorati dai Servizi sociali).

Una storia, quella della Società di San Vincenzo, iniziata nel gennaio del 1855 a Sassari, nel maggio successivo ad Alghero, quindi a Cagliari nella parrocchia della Cattedrale. E che sarà ripercorsa il 9 settembre nell’incontro organizzato al Teatro Sant’Eulalia. Durante la giornata interverranno il presidente del Consiglio Centrale di Cagliari, Alessandro Floris con una conferenza su “origini e sviluppo della San Vincenzo in Sardegna”, cui seguirà l’intervento della presidente nazionale Paola Da Ros col titolo “Dal 1855 a oggi una storia di carità sulle orme di Federico Ozanam fondatore a Parigi della Società San Vincenzo. Attualità di un messaggio”. Alle 19 nella chiesa di Sant’Eulalia la solenne concelebrazione presieduta da monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale della Diocesi.

