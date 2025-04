Volontari trovano casa nell’ex consultorio  

La sede dell’ex consultorio, in pieno centro cittadino, diventa la casa delle associazioni di volontariato impegnate nella difesa della salute. Nei giorni scorsi in via Lamarmora si è svolta una cerimonia per la consegna dei locali alla presenza dei vertici della Asl 3. Hanno partecipato il direttore generale Paolo Cannas, Rosa Canu, consulente dell’assessore regionale della Sanità Armando Bafrtolazzi, Gesuina Cherchi, direttrice dei Servizi socio sanitari dell’Asl di Nuoro, alcuni rappresentanti del terzo settore tra i quali Marilena Pintore, presidente dell’associazione dei malati oncologici “Vivere a colori”, e Graziano Verachi, presidente dell’associazione Odv che riunisce i trapiantati della Sardegna.

Il consultorio è ospitato nella casa della salute di via Demurtas lasciando liberi gli spazi di via Lamarmora che ora avranno una nuova vita accogliendo i volontari.

«Parliamo di associazioni che vivono in prima linea la necessità di potenziare il bisogno di salute dei cittadini nuoresi e possono offrire un contributo reale», sottolinea Paolo Cannas. E aggiunge: «Questa sede sarà una casa per le associazioni che rappresentano sicuramente un contributo ma anche uno stimolo per segnalarci tutte le cose che si possono migliorare».

