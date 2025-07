Volontari travolti da un tir alla rotonda 

«La nostra ambulanza è stata travolta da un tir, sarà complicato ma faremo di tutto per poter soddisfare le richieste dei serramannesi». I volontari della Croce Verde sono scampati a un terribile incidente avvenuto giovedì alla rotonda della Provinciale tra Villasor, San Sperate e Monastir. Al volante del mezzo di soccorso c’era Fulvio Lilliu e, a bordo, il resto dell’equipaggio: per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l’ambulanza ha subito gravi danni che ancora devono essere quantificati. Il presidente dell’associazione Mirko Pinna sottolinea al telefono: «Per fortuna non c’era nessun paziente a bordo, poteva andare molto peggio e per questo dobbiamo essere grati». Di fatto però la perdita dell’uso del mezzo di soccorso per la Croce Verde – da sempre molto attiva nell’assistenza e nelle attività a favore della comunità – rappresenta un grave danno.

