Volontari sul piede di guerra 

«Abbiamo chiesto un incontro con il commissario, ma purtroppo non ci hanno mai risposto». È deluso Pierpaolo Emmolo, presidente del Socor, il coordinamento delle associazioni di volontariato impegnate nel servizio del 118. «Abbiamo inviato due lettere – aggiunge – ma senza esito. Ci sarebbe piaciuto incontrare il nuovo commissario Andrea Marras subito dopo l’insediamento. Adesso il suo mandato sta per scadere, salvo proroghe. Nell’ultima lettera inviata il 27 luglio scorso abbiamo sollecitato un incontro urgente per affrontare i tanti problemi che riguardano le associazioni. Noi rappresentiamo quasi tutti volontari del Sulcis Iglesiente. L’ottanta per cento degli interventi nell’ambito del 118 viene effettuato dalle nostre ambulanze e ogni giorno dobbiamo fare i conti con ostacoli e difficoltà di ogni genere».

Le richieste

I volontari avevano già chiesto un incontro con l’ex direttrice della Asl Giuliana Campus. Ma anche quel tentativo andò a vuoto. «Ci abbiamo parlato solo una volta – ricorda Emmolo – ma soltanto perché c’era una manifestazione di protesta. Non era certo un incontro istituzionale. Purtroppo questo non è stato possibile. E ci dispiace tanto, perché non vogliamo dare il nostro contributo per risolvere i problemi. In questo momento di grande difficoltà dell’assistenza sanitaria dobbiamo sforzarci tutti per trovare delle soluzioni. I disservizi, come per esempio le ambulanze in coda al pronto soccorso del Sirai nelle scorse settimane, purtroppo continuano. Siamo a contatto con i pazienti ogni giorno, presidiamo un territorio ampio e garantiamo un servizio fondamentale».

L’azienda

Il mandato del commissario Andrea Marras si dovrebbe concludere a fine mese. La Asl, contattata in seguito alla proteste del Socor, fa sapere che «la richiesta di incontro è stata presa in carico, ma la fitta agenda di impegni ha portato, inizialmente, a procrastinare la programmazione. In tutta sincerità, l’appuntamento è poi sfuggito nella gestione quotidiana delle priorità. Il Commissario, tuttavia, è pienamente disponibile a rimediare e incontrare l’associazione a partire da mercoledì prossimo, in una data da concordare. (f. p.)

