Volontari Plastic Free in azione Ripuliti via Catte e i dintorni 

I volontari Plastic Free ripuliscono via Catte e dintorni. In sole due ore hanno raccolto sei sacchi di plastica, 4 di secco indifferenziato, vetro e lattine e ingombranti, tra questi una bicicletta, un monopattino, vari contenitori di vernici e olio, ferro.

«Essendo un'area trafficata e vicina alle fermate dei bus, andrebbe controllata meglio, anche con l'aggiunta di cestini e telecamere - dice la referente Plastic Free Annalisa Monne -. L'area è abbastanza sporca, per questo faremo una seconda raccolta a breve. C'è anche una colonia felina, lo spazio andrebbe curato maggiormente anche per loro». In città sono tanti gli spazi disseminati di rifiuti, i volontari continueranno nel loro impegno.

