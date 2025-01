Volontari per aiutare gli anziani e in biblioteca 

Sono aperti i termini per partecipare al bando del servizio civile universale 2025 che offre a ragazzi e ragazze tra i 18 ei 29 anni la possibilità di diventare operatori volontari in progetti di durata compresa tra 10 e 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile di 507 euro. Le domande devono essere presentate entro le 14 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma online dedicata.

Il Comune di Villacidro partecipa al bando con due progetti. Il progetto dell'area sociale “Il benessere per tutti - volontari per l'assistenza alla comunità” è rivolto al supporto di adulti e anziani in condizioni di disagio. «I volontari - spiegano in Municipio - saranno coinvolti in attività come accompagnamento dell'anziano nelle piccole commissioni (spesa, farmacia, strutture sanitarie del territorio)». Il progetto dell'area culturale “Il piacere della lettura - volontari nelle biblioteche del Sud della Sardegna”, riguarda invece la cura delle biblioteche. Secondo quanto riportato sul programma, i volontari, tra le attività previste, dovranno affiancare il personale bibliotecario in attività come la ricollocazione dei documenti e riordino delle raccolte. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito dedicato ai servizi civili universali.

