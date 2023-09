Volontari ospiti della Croce azzurra 

A Carloforte con la Croce azzurra è tornata l’iniziativa “Volontariato vacanza”: una volontaria di Milano ha prestato gratuitamente il suo servizio nell’isola di San Pietro, ospitata sull’isola dell’associazione.

Una formula diffusa tra le associazioni di volontariato Anpas (di cui fa parte anche la Croce azzurra) già sperimentata a Carloforte negli anni scorsi e poi interrotta nel periodo della pandemia. «Abbiamo aderito a questo progetto e abbiamo avuto l’onore di ospitare una volontaria di Milano molto esperta e capace, - dice Adriana Algisi, presidente dell’associazione di Carloforte - ci ha dato una grossa mano. La nostra volontaria ha girato anche i turni notturni. Quella di “Volontariato vacanza” è una formula che funziona e che abbiamo particolarmente apprezzato, visto che c’è sempre bisogno di aiuto». Con l’adesione al progetto, la Croce azzurra dà la disponibilità ad accogliere uno o più volontari durante il periodo estivo. «Un apporto prezioso, durante un periodo delicato come quello estivo», dice la presidente.

L’anno scorso il sodalizio, attivo a Carloforte da quarant’anni, ha lanciato un appello ai cittadini per reclutare nuovi volontari, in modo da non mettere a rischio il servizio di soccorso. Le attività di volontariato a servizio della comunità sono poi continuate regolarmente, ora è in corso una raccolta fondi per poter acquistare una nuova ambulanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA