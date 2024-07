Volontari nella tenuta confiscata alla mafia 

“Libera Sardegna” è al lavoro a Gergei in località Su Piroi per il campo di impegno e formazione sui beni confiscati alla mafia. Nel piccolo centro del Sarcidano si trova appunto l’Ammentos Park, una proprietà dove Libera sviluppa diverse iniziative simili a questa organizzata il collaborazione con Sardegna Solidale e il Comune di Gergei.

Una quindicina i ragazzi impegnati nel campo arrivati da diverse parti dell’isola e facenti parte del servizio civile nazionale. Per i giovani l’avventura è cominciata domenica e si concluderà sabato quando lasceranno Ammentos Park.

Già lunedì il gruppo si è potuto immergere nello spirito di questo parco e degli obbiettivi di Libera incontrando Claudia, la sorella di Emanuela Loi, la poliziotta di Sestu uccisa insieme al giudice Paolo Borsellino a Palermo e ad altri colleghi nella strage di via D'Amelio, e ricevendo i saluti delle istituzioni e dei referenti dell’associazione.

I ragazzi alterneranno il lavoro sul campo fatto di attività di pulizia e di tutela della campagna a veri e propri incontri di con dei professionisti come Gian Piero Farru referente di Libera Sardegna, Gianni Concas, responsabile della sicurezza di un magistrato.

Domani il gruppo si trasferirà a Sestu per partecipare alla messa in suffragio di Emanuela Loi e delle altre vittime di Via d’Amelio e presteranno servizio presso la mensa della Caritas della diocesi di Cagliari per poi fare ritorno a Gergei per la giornata conclusiva di sabato. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA