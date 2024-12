Volontari negli ospedali cittadini: «Un Natale davvero speciale» 

A Natale la generosità non va in ferie, tanto più in ospedale. Al San Francesco, spicca gli animatori Andrea Seddone, Sandro Dessolis e Andrea Barria hanno portato calore nei reparti di Pediatria e Ostetricia. «Si tratta di un’iniziativa avviata già da un anno - spiega Andrea Seddone - sono felice che si siano uniti a me gli amici Dessolis e Barria. È stato un Natale speciale che ci ha scaldato il cuore. Sapere di poter strappare un sorriso a grandi e piccini è sempre speciale». Aggiunge: «Siamo stati ospiti anche negli asili Lanzafame e San Pietro, accolti da genitori e insegnanti. Un impegno speciale, che ha reso più belle le nostre ferie. Valuteremo iniziative nel ponte pasquale». Grande impegno anche della Caritas diocesana, coordinata da suor Pietrina Careddu, erogando pasti a più bisognosi. Sulla rete, virali le immagini dell’oss Giuseppe Manca: ha portato allegria ai pazienti dell’ospedale Zonchello, intonando diverse canzoni. (g. i. o.)

