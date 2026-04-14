VaiOnline
Gonnesa.
15 aprile 2026 alle 00:16

Volontari mobilitati per ripulire il litorale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una ventina di bustoni di rifiuti sono stati raccolti dai volontari di Legambiente, circolo del Sulcis Iglesiente, nella spiaggia di Fontanamare, a Gonnesa, in occasione della giornata dedicata a “Spiagge e Fondali puliti 2026”.

Trenta volontari, armati di guanti e buste, si sono ritrovati nella spiaggia del litorale gonnesino per una mattinata all’insegna dell’ecologia e del rispetto ambientale. «L’obiettivo della campagna è accendere i riflettori sulla raccolta differenziata e la gestione sostenibile dei rifiuti – dice Maurizio Soddu, presidente del circolo di Legambiente del Sulcis Iglesiente – promuovere la tutela dell’ecosistema marino e denunciare le condizioni delle coste». Con la collaborazione del Comune di Gonnesa e una trentina di volontari la giornata di Legambiente a Fontanamare ha centrato l’obiettivo: in un’area di 100 metri di lunghezza per 55 di larghezza sono stati raccolti una ventina di bustoni di rifiuti tra bottiglie, tappi, bicchieri, buste di plastica, numerosi pezzi di rete, lattine,mozziconi di sigaretta, una ruota d’auto e uno scarpone. Anche questi raccolti dai volontari per essere poi conferiti. «L’abbandono dei mozziconi di sigaretta, così come degli altri rifiuti – dice Maurizio Soddu – rappresenta una minaccia per la biodiversità e per diverse specie a rischio>.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu