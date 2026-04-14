Volontari mobilitati per ripulire il litorale 

Una ventina di bustoni di rifiuti sono stati raccolti dai volontari di Legambiente, circolo del Sulcis Iglesiente, nella spiaggia di Fontanamare, a Gonnesa, in occasione della giornata dedicata a “Spiagge e Fondali puliti 2026”.

Trenta volontari, armati di guanti e buste, si sono ritrovati nella spiaggia del litorale gonnesino per una mattinata all’insegna dell’ecologia e del rispetto ambientale. «L’obiettivo della campagna è accendere i riflettori sulla raccolta differenziata e la gestione sostenibile dei rifiuti – dice Maurizio Soddu, presidente del circolo di Legambiente del Sulcis Iglesiente – promuovere la tutela dell’ecosistema marino e denunciare le condizioni delle coste». Con la collaborazione del Comune di Gonnesa e una trentina di volontari la giornata di Legambiente a Fontanamare ha centrato l’obiettivo: in un’area di 100 metri di lunghezza per 55 di larghezza sono stati raccolti una ventina di bustoni di rifiuti tra bottiglie, tappi, bicchieri, buste di plastica, numerosi pezzi di rete, lattine,mozziconi di sigaretta, una ruota d’auto e uno scarpone. Anche questi raccolti dai volontari per essere poi conferiti. «L’abbandono dei mozziconi di sigaretta, così come degli altri rifiuti – dice Maurizio Soddu – rappresenta una minaccia per la biodiversità e per diverse specie a rischio>.

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