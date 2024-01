Volontari mobilitati per l’edizione di Munumenti aperti 

Monumenti aperti, il comune di Sant’Antioco ha deciso di aderire alla manifestazione culturale per il 2024. Lo ha fatto con una delibera della Giunta che per organizzare l’evento ha stanziato 8 mila euro. Una spesa che oltre all’adesione all’iniziativa promossa dall’associazione culturale “Imago Mundi”, prevede una fase di realizzazione che impegna i diversi siti monumentali e archeologici della cittadina lagunare. Tra le altre cose il Comune dovrà allestire il servizio di segreteria organizzativa della rete, stipulare le polizze assicurative di responsabilità civile e infortuni per tutti i volontari che parteciperanno al progetto, compresa la fornitura di badge e porta badge. Ogni volta che il Comune di Sant’Antioco decide di aderire a monumenti aperti, i siti archeologici riscuotono grande attenzione da parte dei visitatori che in ogni edizione fanno registrare migliaia di presenze.

In più occasioni inoltre, monumenti aperti diventa un momento di coinvolgimento sociale per le scolaresche della città e delle numerose associazioni che vengono puntualmente coinvolte per la realizzazione dell’evento.

