Volontari in prima linea nei paesi colpiti dall’alluvione 

Presenti a dare il proprio contributo in occasione di qualunque catastrofe nazionale, il Gev Villamassargia e il Prociv di Santadi, associazioni di Protezione civile, non hanno voluto far mancare il proprio supporto alle popolazioni alluvionate della Romagna.

Partita domenica a seguito dell’ampio contingente sardo di soccorritori, l’associazione di protezione civile di Villamassargia si trova ad operare nella città di Faenza. La squadra del Gev è composta da quattro funzionari esperti (tra i quali l’assessore comunaleall’Ambiente Stefano Osanna) e dispone di un automezzo con modulo aspira fango.

Anche la squadra del Prociv di Santadi si trova già nei luoghi dove tante persone hanno vissuto il grande disastro generato dalla pioggia. Già da qualche giorno, il presidente Massimo Garau con alcuni colleghi si trova a Faenza. «Siamo partiti con le attrezzature adeguate a questo tipo di emergenze - dice Garau – aspiriamo acqua e fango dai giardini delle abitazioni devastate dall’alluvione». Il sindaco di Santadi Massimo Impera, onorato per il gesto, esprime «onore e vicinanza per i nostri fratelli che soffrono questo dramma». L'assessore Paolo Secci sottolinea con orgoglio «il grande gesto dei volontari che ringrazio a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità santadese che idealmente è accanto a loro». (s. f.-m. g. p.)

