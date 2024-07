Volontari in prima linea contro i roghi 

A Macomer sono un vero esercito i volontari in difesa del patrimonio boschivo. Bene organizzati, operano per la tutela del territorio. Uomini e mezzi presidiano l’area che comprende i territori di Macomer, Borore, Sindia e Scano Montiferru, col supporto di Forestas, in collaborazione col Centro operativo regionale, con la Protezione civile, gli uffici comunali per l’ambiente e con la base di Farcana.

In campo

Due le associazioni. Quella storica è intitolata al fondatore Mariano Falchi e conta una quarantina di uomini e quattro mezzi messi a disposizione dalla Protezione civile regionale: due fuoristrada, un pick-up e una utilitaria. L’Associazione nazionale alpini, che presta gratuitamente la sua opera, riunisce 35 uomini, specializzati nell’antincendio boschivo, 24 ore su 24 fino a fine settembre, con la sede operativa nella ex colonia Eca, sul monte Sant’Antonio. A questi si aggiungono i barracelli.

La competenza

«Presidiano il territorio, puntando soprattutto sulla prevenzione - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - la loro presenza costituisce un deterrente contro gli incendi e per la tutela del patrimonio boschivo. Insieme operano col supporto di Forestas. Merito all’associazione Mariano Falchi, con una presenza consolidata in 30 anni di attività, e agli alpini, grazie all’accordo tra l’Ana e il Comune di Macomer, col benestare della Regione. Di grande supporto sono i barracelli, che conoscono perfettamente il territorio. La scelta di aderire al progetto proposto dall’Ana, si sposa pienamente con l’approccio che l’amministrazione comunale ha voluto dare a favore delle attività di volontariato, capaci si supplire, con le loro competenze e disponibilità, laddove le istituzioni non riescono ad arrivare».

Collaborazione

Bobore Contini, presidente dell’associazione Mariano Falchi, che ha la sede nella struttura che ospita le fiere del bestiame, sottolinea: «Siamo 30 anni in prima linea, col pattugliamento del territorio e nella lotta contro gli incendi. Siamo bene integrati e collaboriamo con la Protezione civile regionale, la struttura comunale, il Corpo forestale, i barracelli e altre associazioni di volontariato. Operiamo - conclude - grazie anche al supporto dei tanti soci sostenitori e anche alla disponibilità delle strutture comunali».

RIPRODUZIONE RISERVATA