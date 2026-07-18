Volontari in moto contro i roghi 

Il campo base della Protezione civile regionale a San Leonardo sarà operativo anche questa estate. Due squadre di volontari provenienti dal Veneto e da altri territori sardi della Federazione motociclistica italiana saranno al fianco dei colleghi delle Odv Protezione civile di Santu Lussurgiu e Cuglieri per il servizio antincendio boschivo da oggi al 31 luglio.

Il presidio, fondamentale per prevenire e contrastare i roghi, sarà nel novenario della chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes. Da stasera volontari motociclisti della FMI saranno in sella alle due ruote per fare ricognizione e avvistamento nel territorio, in stretto contatto con i centri operativi provinciali, raccordandosi con il Corpo forestale di Vigilanza ambientale, agenzia Forestas e Protezione civile regionale.

Perlustreranno il Montiferru, insieme ai colleghi cuglieritani e lussurgesi, pronti a proteggere patrimonio boschivo e centro abitato da eventuali fiamme e altre calamità. Il servizio di pattugliamento con un pick-up dotato di modulo AIB sarà appannaggio delle Odv Protezione Civili locali per intervenire prontamente in aree impervie.

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