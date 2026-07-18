VaiOnline
Santu Lussurgiu-Cuglieri.
19 luglio 2026 alle 00:33

Volontari in moto contro i roghi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il campo base della Protezione civile regionale a San Leonardo sarà operativo anche questa estate. Due squadre di volontari provenienti dal Veneto e da altri territori sardi della Federazione motociclistica italiana saranno al fianco dei colleghi delle Odv Protezione civile di Santu Lussurgiu e Cuglieri per il servizio antincendio boschivo da oggi al 31 luglio.

Il presidio, fondamentale per prevenire e contrastare i roghi, sarà nel novenario della chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes. Da stasera volontari motociclisti della FMI saranno in sella alle due ruote per fare ricognizione e avvistamento nel territorio, in stretto contatto con i centri operativi provinciali, raccordandosi con il Corpo forestale di Vigilanza ambientale, agenzia Forestas e Protezione civile regionale.

Perlustreranno il Montiferru, insieme ai colleghi cuglieritani e lussurgesi, pronti a proteggere patrimonio boschivo e centro abitato da eventuali fiamme e altre calamità. Il servizio di pattugliamento con un pick-up dotato di modulo AIB sarà appannaggio delle Odv Protezione Civili locali per intervenire prontamente in aree impervie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Morti e fiamme: inferno sulla 125

Frontale davanti alla galleria di Solanas: due vittime e 12 feriti, collina a fuoco 
l R. Carta, Serreli, Serusi
Inferno sulla 125

I pericoli della strada del mare: «Velocità e sorpassi, troppi rischi»

La sindaca di Sinnai Pusceddu: complicato trovare soluzioni L’arteria verso il Sarrabus è rimasta chiusa per molte ore 
Roberto Carta
La tragedia

Tragico impatto, ciclista perde la vita lungo la statale 128

Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è stato travolto da una Citroen C3 
Piera Serusi
Emergenza incendi

Mille ettari in fumo, aziende in ginocchio

Danni ingenti da Noragugume a Ottana dove brucia un parco fotovoltaico 
Corte dei Conti

Consiglio, archivio in cenere: nessun colpevole, «radici perse»

Nel 2022 un incendio cancellò la memoria storica del parlamento regionale: danno da 187 milioni di euro 
Francesco Pinna
ambiente

Caos Mari Pintau, paradiso maltrattato E fioccano le multe

Parcheggio selvaggio e niente servizi nella spiaggia-cartolina di Quartu 
Giorgia Daga
La nuova norma

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 
Il caso

Scontro politico su Roggero

Salvini fa visita al gioielliere in cella. Conte (M5S): «Sciacallaggio» 