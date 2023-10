Volontari in missione prevenzione 

Nella sanità a pezzo c’è l’esempio di chi ha deciso di impegnarsi per il prossimo, sensibilizzando alla prevenzione dai tumori e patologie complesse. Anna Rita Etzi, 58 anni, è coordinatrice in una struttura socio-sanitaria ad Aritzo, dove è sposata e vive da anni. Pink ambassador e referente provinciale della Fondazione Veronesi è la promotrice della tappa locale della “Pittarosso pink parade” che si è svoltra con successo l’8 ottobre. Reduce dalla battaglia contro un brutto male, racconta di quella che è stata una vera e propria scelta di vita: «Era il febbraio 2018 quando dagli esami è emerso un serio problema oncologico. Seguendo i consigli degli specialisti mi sono recata allo Ieo di Milano. Se avessi perso tempo non ce l’avrei fatta».

La scelta

Nei mesi lontana da casa per Rita Etzi matura l’idea dell’impegno sociale: «Ho conosciuto alcuni componenti della Fondazione Veronesi che mi hanno portato a conoscenza delle Pink ambassador. Tutte donne reduci da cure oncologiche». Nasce un vero e proprio legame, entrando a far parte del sodalizio: «Nel 2019 ho aderito al gruppo sardo, venendo poi designata delegata provinciale. Il nostro scopo è il bene comune». I dati parlano chiaro. Nell’ultimo anno la Fondazione, attraverso le donazioni, ha sostenuto 2 progetti internazionali, 141 borse di ricerca, 4 protocolli di cura in oncologia pediatrica, 19 borse di formazione e specializzazione. «Anche la nostra corsa in rosa ha fatto la sua piccola ma importante parte - conclude Etzi - abbiamo raccolto oltre 100 adesioni da tutta la Sardegna. Altrettanti c’erano la mattina. È stato emozionante».

Impegno

Pure Giorgio Garau, 63 anni, di Tonara, responsabile della segreteria per la chirurgia vascolare del Brotzu di Cagliari, ha deciso di fare della solidarietà una missione.

Dal 2019 è l’ideatore di “Aortas apertas”, vere e proprie “Cortes” con la salute al centro. Diversi gli screening effettuati in lungo e in largo per l’Isola. «Venivo da 11 anni di impegno culturale - spiega - al Businco ospitavano degli artisti che cantavano nelle corsie, portando vicinanza ai pazienti. Parlando con specialisti come professor Stefano Camparini, volevamo dare una risposta ai tanti che necessitavano di esami specifici».

L’azione è sinergica: «Effettuiamo screening su aorta addominale, tiroide, tumore alla mammella, aneurismi e non solo. Diverse aziende ci supportano prestandoci degli ecografici per le trasferte. A novembre saremo a Portoscuso, aiutando quanti più cittadini possibili. La prevenzione è essenziale». Ci sono veri e propri tavoli tematici, come quello sull’oncologia dei giorni scorsi a Desulo. «Fra qualche anno sarò in pensione - dice Garau - ma continuerò ad aiutare chiunque ne abbia bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA