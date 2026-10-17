Volontari in campo, raccolti 40 sacchi di spazzatura 

Appuntamento con “Puliamo il mondo”, ieri pomeriggio al Belvedere di via Cherubini a Sinnai, dove in due ore sono stati raccolti quaranta sacchi di rifiuti di ogni genere.

Una operazione di maquillage che ha visto impegnati anche la sindaca Barbara Pusceddu, gli assessori Michela Matta e Cristiano Spina, la consigliera Alessandra Moriconi, il “Vab Sinnai” e tanti volontari, ragazzi e bambini compresi. Tutti assieme al Circolo Legambiente “Su Tzinnibiri” per prendersi cura dell’area verde, liberandola da rifiuti e dalle erbacce. Ha collaborato anche la Cosir, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Sinnai e che ora provvederà allo smaltimento del materiale raccolto. «Un’occasione concreta», si legge nel comunicato, «per dimostrare attenzione e rispetto verso il nostro territorio e promuovere tutti insieme una cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva».Una mobilitazione iniziata a Solanas alcune settimane fa con la pulizia della spiaggia, e continuata con la bonifica delle banche e delle cunette del tratto della circonvallazione comunale che dalla Conad corre verso il quartiere di Sant’Isidoro. L’obiettivo è continuare con altri appuntamenti, con tanti siti che attendono una vita nuova.( r.s. )

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