Poetto.
24 gennaio 2026 alle 00:12

Volontari in campo per ripulire la spiaggia 

Una giornata di pulizie al Poetto pe rimediare ai danni lasciati dalle mareggiate del ciclone Harry. L’appuntamento è per domani mattina, a partire dalle ore 10 davanti al Golden Beach, al confine con Quartu, con le due amministrazioni comunali che hanno deciso di fare squadra e coinvolgere, oltre alle tante associazioni di volontariato, anche i cittadini, puntando sul senso di responsabilità collettiva e lanciando un messaggio sull’importanza della tutela ambientale.

L’obiettivo è quello di ridare decoro al Poetto, fortemente danneggiato durante l’ultima allerta meteorologica. Lungo la costa, infatti, sono rimasti detriti e rifiuti, compromettendo il decoro delle aree. Per partecipare all’iniziativa basta presentarsi domenica con i guanti da lavoro e la voglia di dare una mano per ripulire uno dei luoghi simbolo della città e che riveste un ruolo fondamentale anche sotto il profilo turistico.

