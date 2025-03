Volontari in campo per la pulizia delle spiagge 

Anche quest’anno prima dell’inizio della stagione estiva, i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos puliranno le spiagge più belle e frequentate del litorale quartese. Il loro intento, come sempre, è non solo restituire decoro a queste zone ma anche coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini per sensibilizzare sul tema del rispetto dell’ambiente.Sono due le passeggiate ecologiche per ora programmate. La prima domenica 23 a Cala Regina dove i volontari armati di guanti e bustoni, si ritroveranno alle 9. Proprio Cala Regina è una delle mete preferite dagli incivili. Qui nel buio della notte si ritrovano le coppiette che dopo infuocate notti d’amore abbandonano fazzoletti, preservativi e quant’altro. Proprio i volontari qui hanno trovato diversi giochini erotici, gettati via.

La seconda tappa è invece per il 25 maggio sempre alle 9 e questa volta a Mari Pintau, anche questo punto sensibile soprattutto per quanto riguarda la stradina di accesso alla spiaggia.

Qui si trova di tutto, dagli ingombranti ai barattoli di vernice nel periodo invernale mentre d’estate ci sono gli abbandoni dei bagnanti, dagli ombrelloni alle sedie rotte e poi buste di indifferenziato dopo pranzi in riva al mare cristallino, di una zona che potrebbe presto diventare a numero chiuso. (g. da. )

