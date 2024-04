Volontari in campo contro i rifiuti 

Rendere il paese più pulito raccogliendo i rifiuti delle tante discariche abusive che si ritrovano soprattutto in periferia e nelle campagne. Con questa finalità l’associazione Plastic Free e l’assessorato all’ambiente del Comune di San Gavino hanno aderito alla giornata della Terra che si svolgerà sabato con un evento per la raccolta dei rifiuti abbandonati. «L’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’ambiente Libero Lai – promuove ogni attività diretta a favorire momenti di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulla lotta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Considerata l’importanza da un punto di vista sociale di questo appuntamento, tutti i cittadini possono partecipare, nei limiti delle disposizioni di sicurezza a carico dell'organizzazione. Ci sarà anche il supporto della ditta Formula Ambiente, che fornirà il materiale utile per la differenziata e si occuperà del ritiro dei rifiuti. Il ritrovo è previsto alle 9.30 nel parcheggio centrale della nuova stazione ferroviaria».

L’associazione Plastic Free è nata proprio con l’obiettivo di liberare il pianeta dalla plastica. A San Gavino sarà ripulita la zona della nuova stazione, le cui cunette sono spesso colme di rifiuti lasciati dai tanti pendolari che ogni giorno prendono il treno in direzione di Cagliari o di Oristano. ( g. pit. )

